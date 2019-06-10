Губернатор отреагировал на видео попросившихся в Канаду жителей кузбасского города

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев дал поручение чиновникам встретиться с жителями Киселевска, которые обратились к премьер-министру Канады с просьбой представить им убежище, об этом сообщает пресс-служба региона.

Жители Киселевска записали видеообращение и опубликовали его в Сети. В нем они пожаловались на разработку угля в городе открытым способом рядом с жилыми домами, на черный снег зимой, горящие угольные пласты и рост онкологических заболеваний, который, по их мнению, связан с экологией.

Авторы обращения пояснили, что выбрали Канаду, так как она похожа на Сибирь по климату, они попросили канадского премьера предоставить им статус беженцев.

«Город вырос из шахтерского рабочего поселка и практически стоит на угольных разрезах. Эту проблему сложно решить быстро», – прокомментировали ситуацию в областной администрации, передает РИА «Новости».

По их данным, жителей переселяют в новое жилье, которое расположено вдали от разрезов. Так же там заверили, что в регионе ведется борьба с незаконными углепогрузками и перевозками, а все предприятия выполняют экологические программы.

«Основная задача – помочь жителям Киселевска», – отметили в администрации области.

В администрации Киселевского городского округа добавили, что в регионе работают экологические программы.

«Они (программы – прим. ВЗГЛЯД) в процессе реализации, но они рассчитаны не на один год», – отметили там.

В феврале в Кемеровской области местные жители сняли на видео, как в городе идет черный снег, после этих сообщений региональная прокуратура начала проверку.