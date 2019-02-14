В Кемеровской области выпал черный снег

После сообщений в СМИ и соцсетях о черном снеге в двух городах Кемеровской области прокуратура региона организовала проверку.

«На прошлой неделе в СМИ были опубликованы материалы о том, что на обогатительной фабрике «Прокопьевская» произошел выброс угольной пыли. Организована проверка, которая определит, были ли превышены нормы загрязнения», – сообщили в надзорном органе, передает «Интерфакс».

Замгубернатора региона Андрей Панов сообщил, что кроме обогатительной фабрики источником загрязнения в Прокопьевске и Киселевске могли стать котельные.

В соцсетях опубликовали видеозаписи, на которых видно, как автомобили, простоявшие некоторое время под открытым небом, почернели от снега в другом городе Кемеровской области – Новокузнецке.