Всемирный банк подготовил «Доклад об экономике России»

До 2021 года в России снизится уровень бедности, заявил Всемирный банк в «Докладе об экономике России».

Отмечается, что «у многих людей нет официальной занятости, и многие домохозяйства по-прежнему находятся у черты бедности», что свидетельствует о «довольно высоком уровне социальной уязвимости».

Российский бюджет теряет от 1% ВВП до 2,3% ВВП из-за неформальной занятости населения, доля которой оценивается в 15,1–21,2%, передает ТАСС.

ВБ считает, что в 2019 году экономика России вырастет на 1,2%, в 2020 году ожидается ускорение до 1,8%, смягчение денежно-кредитной политики и реализация нацпроектов может привести к росту ВВП.

В числе негативных факторов, угрожающих росту экономики названы «возможность расширения экономических санкций, новые финансовые потрясения в странах с формирующимся рынком и развивающихся экономиках, осложнение условий мировой торговли и резкое падение цен на нефть», передает РИА «Новости».

В докладе говорится, что потребительское кредитование в России растет быстрыми темпами, но признаков кризиса в сегменте пока нет.

ВБ также заявил об относительной стабильности банковского сектора России.

Всемирный банк ожидает возврат инфляции в России к целевому показателю ЦБ в 4% в 2020–2021 годах, а в течение 2019 года – ее замедления до 5%.