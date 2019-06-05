Всемирный банк зафиксировал рекордный рост ВВП России в условиях санкций

Темпы роста российской экономики в 2018 году достигли шестилетнего максимума, несмотря на ужесточение международных экономических санкций, введенных против России, говорится в докладе Всемирного банка (ВБ) «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций».

По данным экспертов Всемирного банка, в 2018 году темпы роста ВВП России достигли 2,3%, передает ТАСС.

При этом, в организации считают, что «ускорение экономического роста произошло при поддержке роста цен на нефть, весомого вклада чистого экспорта, а также вследствие влияния таких разовых факторов, как строительные проекты, связанные с энергетикой и проведением чемпионата мира по футболу».

Вопреки этому, ВБ понизил оценку роста ВВП России в 2019 году на 0,3 проц. пункта до 1,2%. Прогнозы на 2020 и 2021 годы в 1,8% остались без изменения. Такие оценки эксперты связывают с сокращением добычи нефти.

«Более жесткая денежно-кредитная политика в сочетании с повышением налога на добавленную стоимость в начале 2019 года также способствуют снижению темпов роста до конца 2019 года», – считают эксперты ВБ.

Кроме того, по мнению авторов доклада, в России и ряде стран Восточной Европы «с начала года отмечается тенденция к росту инфляции, частично под влиянием повышения цен на нефть».

«В начале 2019 года снизилась деловая активность в промышленности России: сказались согласованные меры по сокращению нефтедобычи (в рамках договоренностей стран ОПЕК)», «рост объема розничных продаж также снизился в связи с повышением налога на добавленную стоимость», – считают авторы доклада.

«Ожидается, что в России темпы экономического роста в будущем году повысятся до 1,8%, хотя рост частных инвестиций останется вялым», – полагают сотрудники ВБ. По их мнению, это связано с «политической неопределенностью и перспективами замедления потенциальных темпов экономического роста в долгосрочной перспективе из-за ухудшения демографических факторов».

Впоследствии ВБ ожидает умеренное повышение объема инвестиций «по мере роста государственных расходов на инфраструктуру».

Как подчеркивается в докладе, для стран Центральной Азии и Восточной Европы ослабление экономической активности в России «может сказаться на объемах денежных переводов, составляющих существенную долю доходов в таких странах, как Киргизия, Молдавия, Таджикистан и Украина».

Напомним, в конце мая в МЭР сообщали о восстановлении темпов роста ВВП России. По данным Росстата, в апреле промышленное производство в России ускорилось до 4,9% в годовом выражении. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) повысила прогноз по росту ВВП России в 2019 году.