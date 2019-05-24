Рост ВВП России в годовом выражении восстановился до 1,6%

В Минэкономразвития сообщили, что темп роста ВВП в апреле 2019 года восстановился до 1,6% в годовом выражении после временного замедления в начале года.

По данным доклада Минэкономразвития «Картина деловой активности», темп роста ВВП в апреле 2019 года восстановился до 1,6% в годовом выражении, год к году с января по апрель 2019 года рост ВВП оценивается на уровне 0,8%, передает ТАСС.

В ведомстве также уточнили, что «основной вклад в увеличение годовых темпов роста ВВП в апреле по сравнению с мартом (около 0,8 п. п. из 1,4 п. п.) внесло улучшение динамики промышленности».

Ранее Международный валютный фонд посоветовал России не расходовать средства Фонда национального благосостояния даже после достижения российским ВВП уровня 7%.