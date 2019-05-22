Промышленное производство в России ускорилось до 4,9%

В апреле промышленное производство в России в годовом выражении ускорилось до 4,9% с 1,2% в марте, сообщает Росстат.

За четыре месяца этого года рост промышленного производства составил 2,8% в годовом выражении, передает РИА «Новости».

В месячном выражении промышленное производство в апреле выросло на 0,5%, а с исключением сезонного и календарного факторов – 1,4%.

По итогам 2018 года рост промышленного производства в России составил 2,9%.

Инфляция за неделю с 14 по 20 мая в России осталась на уровне 0,1% шестую неделю подряд. С начала года этот показатель вырос на 2,3%.

Цены на бензин выросли на 0,1%, на дизельное топливо – не изменились.

Между тем, в мае Еврокомиссия понизила прогноз по росту российского ВВП в 2019 году до 1,5% с ноябрьской оценки в 1,6%.