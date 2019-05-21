ОЭСР повысила прогноз по росту ВВП России в 2019 году

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила свой мартовский прогноз относительно роста реального ВВП России, предсказав его на уровне 1,5% в 2019 году.

В марте организация предрекала ухудшение показателей и прогнозировала рост экономики России на уровне 1,4%, передает ТАСС.

Между тем в начале мая Еврокомиссия понизила прогноз по росту российского ВВП в 2019 году до 1,5% с ноябрьской оценки в 1,6%.

В то же время ОЭСР пересмотрела прогноз по росту мировой экономики на этот год, снизив его до 3,2% и предупредив о возможном ухудшении этого показателя в случае эскалации напряженности в отношениях США и Китая.

«Глобальный рост резко замедлился за последний год, причем слабые показатели, наблюдавшиеся во второй половине 2018 года, сохраняются в начале 2019 года на фоне продолжающейся напряженности в торговле», – отмечают эксперты.

Согласно прогнозу, рост мирового ВВП достигнет 3,4% в 2020 году, «что значительно ниже темпов роста, наблюдавшихся в течение последних трех десятилетий или даже в 2017–2018 годах».