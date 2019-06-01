Зеленского сравнили с предыдущими президентами Украины

Депутат Верховной рады Евгений Мураев провел параллели между Владимиром Зеленским и его предшественниками.

Мураев сравнил Зеленского с некоторыми другими президентами Украины, отметив, что они получали власть при значительной поддержке, а завершали свое правление, испытывая на себе ненависть народа.

«Когда-то на волне радостно-идиотской эйфории президентом стал Ющенко – и превратился в самого презираемого президента. «Однотуровым» уже был Порошенко – и стал самым ненавидимым. И за Януковича голосовала половина страны, ожидая «улучшение жизни уже сегодня», чтобы потом думать о нем как о пустом месте. У Зеленского нет таблетки от сумасшествия, которое настигает всякого, кто попадает в здание администрации президента на Банковой», – написал депутат в Facebook.

Он также отметил, что до сих никто не знает наверняка, «против чего он (Зеленский) и за что».

«Поэтому радостно отдать ему именно царские полномочия, подарить парламент и не трогать сто дней общество попросту не может. Общество уже досыта нахлебалось разочарований», – добавил Мураев.

Ранее вице-премьер Украины Павел Розенко пригрозил новой власти судьбой бывшего президента Виктора Януковича в случае отмены принятого ранее закона об украинском языке.