Ведущего Би-би-си уволили за оскорбление новорожденного сына принца Гарри

Телерадиостанция Би-би-си уволила 61-летнего ведущего Дэнни Бейкера после скандального поста в социальных сетях с изображением новорожденного сына принца Гарри в виде шимпанзе.

«Только что уволен. Я всегда был «горячим перцем», – подтвердил увольнение Бейкер в Twitter.

Пока официального подтверждения компании по факту наказания репортера не последовало, пишет «Российская газета».

Причиной для увольнения стала публикация Бейкером в социальных сетях снимка, которое он подписал фразой «королевский отпрыск покидает роддом». На фото изображены принц Гарри и его супруга герцогиня Сассекская Меган, которые держат за руки маленького шимпанзе.

Сам Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. «Об этом не было и мысли», – настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.

В среду принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл назвали имя своего новорожденного сына.

Сын принца Гарри и герцогини Сассекской Меган Маркл впервые появился на публике со своими родителями в среду. Мальчика назвали Арчи.