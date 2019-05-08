Принц Гарри с женой показали своего первенца

Принц Великобритании Гарри и его жена Меган показали своего новорожденного сына на фотосессии в Винздоре.

Принц Гарри с супругой пригласили фотографов и телеоператоров в Винздор, куда переехали недавно, передает РИА «Новости».

Фотосессию не стали проводить сразу же после рождения ребенка, так как герцогиня Меган не пожелала позировать сразу после родов, а хотела провести первые дни с ребенком и семьей.

Отмечается, что интерес СМИ к новорожденному очень большой, поскольку он стал первым членом королевской семьи смешанного этнического происхождения за много столетий, и первым американцем.

Крестины планируется проводить в соответствии с королевскими традициями, через три месяца после рождения.

Напомним, Герцогиня Сассекская, актриса Меган Маркл родила в понедельник, королева Великобритании Елизавета Вторая стала прабабушкой в восьмой раз. Ребенок займет седьмое место в линии престолонаследия.