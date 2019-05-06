У принца Гарри и Меган Маркл родился ребенок

Герцогиня Сассекская, актриса Меган Маркл родила в понедельник сына, об этом сообщил ее супруг принц Гарри.

«Это мальчик! Их Королевские Высочества герцог и герцогиня Сассекские счастливы объявить о рождении у них ребенка», – передает РИА «Новости» сообщение супружеской четы.

Имя мальчика пока не объявлено.

Королева Великобритании Елизавета Вторая стала прабабушкой в восьмой раз. Ребенок займет седьмое место в линии престолонаследия. Первые фотографии ребенка появятся через несколько дней – для этого принц Гарри и Меган пригласят фотографов в Виндзорский парк.

О том, что принц Гарри и Меган Маркл ждут первенца, стало известно в октябре 2018 года.