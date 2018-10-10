Принц Гарри и Меган Маркл ждут первенца

Внук королевы Великобритании и его супруга Меган Маркл ждут появления ребенка весной 2019 года.

«Королевские высочества герцог и герцогиня Саксесские рады сообщить, что герцогиня ждет малыша весной 2019 года», – говорится в официальном Twitter Кенсингтонского дворца.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2018 года во время полета в самолет принца Гарри и его супруги ударила молния.

В 2017 году внук королевы заявлял в СМИ, что никто из его семьи не хочет быть королем или королевой.