Стало известно имя сына принца Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл назвали имя своего новорожденного сына.

Королевская пара решила назвать ребенка Арчи. Полное имя – Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор, пишет Daily Mail.

Малыш впервые появился на публике со своими родителями. Они взяли мальчика на встречу с королевой для знакомства.

Напомним, сын принца Гарри и Меган Маркл появился на свет 6 мая.

В Великобритании принимали ставки на имя ребенка. Самыми популярными вариантами были Артур, Филипп и Джеймс. Среди вариантов также были Александр и Спенсер (в честь принцессы Дианы).