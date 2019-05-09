Президент Киргизии возглавил шествие «Бессмертного полка» в Бишкеке

Акция «Бессмертный полк» состоялась в столице Киргизии, шествие возглавил президент страны Сооронбай Жээнбеков, сообщают информационные агентства.

Президент Киргизии нес фотографию своего деда-фронтовика Жээнбека Пирназарова, передает РИА «Новости».

В марте глава российского государства Владимир Путин посетил с государственным визитом Киргизию. Жээнбеков назвал его визит историческим событием.

«Бессмертный полк» – общественная акция-шествие, которая проводится в День Победы или накануне в России и других странах. Так, акция прошла в США, в том числе впервые на Аляске.