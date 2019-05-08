Организатору убийства Политковской отказали в УДО

Рязанский суд отказал в досрочном освобождении из колонии бывшему сотруднику МВД Дмитрию Павлюченкову, отбывающему наказание за организацию убийства журналистки Анны Политковской, рассказала представитель суда Виктория Шаблова.

«Отказано в удовлетворении ходатайства осужденного. То есть, он продолжает отбывать наказание», – передает сообщение Шабловой РИА «Новости».

Уточняется, что решение по ходатайству было вынесено с третьего раза. Изначально рассмотрение было назначено на 13 марта, однако потерпевших известили о дате процесса позже, чем за 14 суток, нарушив сроки, установленные законом. Заседание было перенесено на 24 апреля, но не состоялось, поскольку адвокаты Павлюченкова запросили документы, «исследование которых имеет отношение к предмету рассмотрения».

Напомним, обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была застрелена в лифте своего дома в центре Москвы в октябре 2006 года.

В 2014 году Павлюченков был приговорен к 11 годам заключения. Он пошел на сделку с правосудием, дал показания против двоих соучастников.