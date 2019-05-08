Коломойский рассказал о просьбе Тимошенко помочь ей на выборах президента Украины

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко просила оказать ей поддержку на президентских выборах.

«Она (Тимошенко) обращалась, но знала, что мы не можем (помочь). Мы сразу сказали, что не можем», – сказал Коломойский в интервью Bigus.info, опубликованном в YouTube.

По его словам, он также не оказывал финансовую помощь Тимошенко через третьих лиц. «Вот я решил бы через кого-то давать свои деньги. Я буду всегда заложником у этих людей», – добавил Коломойский.

Олигарх также заявил, что было много желающих финансово помочь Тимошенко. «У Тимошенко очередь стояла, чтобы дать ей деньги», – сказал он. Коломойский также рассказал, что Тимошенко не звонила ему после выборов. «Наверное, была расстроена результатом», – предположил он, передает РИА «Новости».

Ранее Коломойский заявил, что они с главой МВД Украины Арсеном Аваковым «за Юлю (Юлию Тимошенко) болели вместе».

Также Коломойский считает, что из нынешнего правительства при новом президенте Украины необходимо оставить лишь действующего главу МВД Арсена Авакова.