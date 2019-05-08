Двое учеников устроили стрельбу в школе в США

В результате стрельбы в школе американского штата Колорадо один учащийся погиб, несколько человек получили ранения, сообщил офис шерифа округа Дуглас.

Стрельба произошла в школе STEM в районе Хайлендс Рэнч. До того, как появилась информация о погибшем, сообщалось как минимум о семи пострадавших.

Погиб молодой человек 18 лет, передает РИА «Новости» со ссылкой на Denver7 News.

Задержаны двое подозреваемых, предположительно, учащиеся этой школы. По имеющейся информации, они вошли в здание школы и стали стрелять в других учеников в двух разных местах.

Около года назад был опубликован рейтинг стран G7 по стрельбе в учебных заведениях. Происшествия со стрельбой в американских учебных заведениях с 2009 года происходили в 57 раз чаще, чем в общей сложности в остальных странах G7.