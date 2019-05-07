Ведущая MTV погибла в двойном ДТП в Махачкале

В Дагестане в результате наезда автомобиля погибла местная журналистка и телеведущая канала MTV Тамилла Абдуллаева.

Трагедия произошла в Махачкале, сообщает портал Mirmol.

По словам очевидцев, во время госпитализации телеведущей в карету скорой помощи въехал автомобиль, что причинило девушке новые травмы, после которых она скончалась.

В профиле Абдуллаевой в Instagram написано, что она являлась главным редактором медиахолдинга «Столица» и преподавала радиожурналистику в международном информационном агентстве «Россия сегодня» в Москве.

В 2015 году в Калининграде курсант пограничного института ФСБ наехал на журналистку Надежду Ржевскую, переходившую улицу по пешеходному переходу. Девушка попала в больницу с переломами. После жалобы президенту Владимиру Путину на курсанта было заведено уголовное дело.