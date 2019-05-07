Стало известно техническое состояние «Суперджета» перед катастрофой

Техническое состояние Sukhoi Superjet 100, который сгорел в Шереметьево, не предвещало трагедии, приостанавливать эксплуатацию подобных лайнеров нет необходимости, сообщил близкий к расследованию источник.

«Необходимости приостановки полетов парка самолетов Sukhoi Superjet 100 нет. Техническое состояние самолета к моменту посадки не вело к катастрофическим последствиям. На имеющихся видеозаписях видно, как он садился. Специалисты, кто понимает, они по видео уже могут все вам сказать», – передает его слова РИА «Новости».

Он ушел от ответа на вопрос, виноват ли в трагедии экипаж самолета.

Министр транспорта Евгений Дитрих говорил, что не видит оснований для приостановки полетов SSJ-100.

Исполнительный директор общества независимых расследователей авиационных происшествий Валерий Постников накануне говорил газете ВЗГЛЯД, что у «Суперджетов» этой модели была до сих пор только одна катастрофа, абсолютно не связанная с самим самолетом.

При этом заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что летчики теряют навыки ручного пилотирования, в результате при отказе электроники все кончается трагедией. Вице-президент профсоюза летного состава России Альфред Малиновский также согласен с этим мнением.

В воскресенье самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Мурманск, сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. На борту находились 78 человек, 41 из них погиб. Во вторник появились сообщения о том, что в уголовном деле основной является версия о действиях пилотов – они совершили посадку, не выработав топливо и с явным превышением скорости, что и привело к повреждению воздушного судна с последующим пожаром.