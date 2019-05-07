В Стамбуле начались «кастрюльные протесты» из-за отмены итогов выборов мэра

Жители Стамбула устроили «кастрюльный протест» в связи с решением Высшей избирательной комиссии Турции отменить итоги выборов мэра, на которых победил кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу.

Протесты начались в понедельник вечером, в районе 22.00. Жители стамбульских районов Бешикташ, Кадыкей, Ферикей, Шишли открывают окна и балконы, стучат по кастрюлям, бьют в сковородки, в некоторых квартирах постоянно гасят и вновь зажигают свет, автомобили сигналят и мигают фарами, передает РИА «Новости».

По словам очевидцев, в обычных спальных районах из окон и с балконов доносится оглушительный звон. Точно такая же реакция, которую СМИ назвали «кастрюльной революцией», наблюдалась по всей Турции во время полуторамесячных протестов в 2013 году в связи с планами властей застроить парк Гези в центре Стамбула.

В понедельник ЦИК Турции отменил результаты выборов мэра Стамбула, на которых победил оппозиционный кандидат от Народно-республиканской партии (НРП) Экрем Имамоглу, а кандидат от правящей Партии справедливости и развития (ПСР), экс-премьер Турции Бинали Йылдырым потерпел поражение. Новые выборы в Стамбуле назначены на 23 июня.

В ЕС раскритиковали ЦИК Турции за отмену результатов выборов, назвав этот решение политизированным и противоречащим народной воле.