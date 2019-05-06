ЦИК Турции отменил победу оппозиционного кандидата на выборах мэра Стамбула

Высшая избирательная комиссия Турции отменила результаты выборов мэра в Стамбуле, где победил оппозиционный кандидат Экрем Имамоглу от Народно-республиканской (НРП) партии, сообщили местные СМИ.

ЦИК рассмотрел в понедельник предоставленные Партией справедливости и развития (ПСР, партия власти в Турции) документы, которые указывали на значительные нарушения на выборах в крупнейшем турецком городе. В итоге семеро из 11 членов комиссии высказались за отмену результатов выборов. Принято решение провести повторное голосование, передает ТАСС.

Предполагается, что новые выборы могут состояться 2 июня или 7 июля. Официальная дата повторного голосования еще не назначена.

При этом 17 апреля Экрему Имамоглу был выдан сертификат о признании его мэром Стамбула. На выборах он опередил оппонента Бинали Йылдырыма от ПСР (экс-премьера Турции), набрав на выборах 31 марта 4 млн 171 тыс. голосов избирателей.

ПСР проиграла на выборах в Стамбуле впервые с 2002 года. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был мэром этого города с 1994 по 1998 год.

На муниципальных выборах в Турции ПСР выиграло в 40 провинциях страны, набрав 44,95%. НРП одержала победу лишь в 20 провинциях с показателем в 30,25% голосов.

При этом в Анкаре, Анталье, Измире, Стамбуле, Мерсине и Эскишехире большинство избирателей отдало свои голоса за оппозиционных кандидатов от НРП.