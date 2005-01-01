Эрдоган объявил о победе своих сторонников на муниципальных выборах в Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о победе возглавляемой им Партии справедливости и развития (ПСР) на прошедших в стране муниципальных выборах.

Во время выступления в Анкаре Эрдоган заявил своим сторонникам, что «поддержка турецкого народа позволила Партии справедливости и развития победить уже на пятнадцатых выборах в стране», передает ТАСС.

«Около 56% всех муниципальных органов в Турции возглавят представители Партии справедливости и развития», – заявил Эрдоган в эфире телеканала NTV.

При этом он признал, что его партия не смогла победить на выборах мэра в Стамбуле.

Эрдоган напомнил, что теперь в стране «выборов не будет еще 4,5 года, и в предстоящий период его партия будет работать над улучшением жизни граждан».

«Начиная с утра 1 апреля, мы приложим максимум усилий для устранения пробелов в деятельности нашей партии», – заявил турецкий лидер.

В воскресенье в Турции выбирали мэров, членов региональных парламентов, советов, руководителей муниципалитетов, сельских старост и членов сельских советов.

В ночь на понедельник официальный сайт Высшей избирательной комиссии обрушился, после этого Анатолийское агентство перестало сообщать о результатах подсчета голосов. Позднее в агентстве, которое является монополистом на распространение официальных данных ЦИК, заявили, что перестали получать результаты выборов.

По последней информации, было обработано 91,15% голосов. В настоящее время ПСР лидирует в 40 провинциях страны и набирает 44,95%, в то время как основная оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) одерживает победу лишь в 20 провинциях с показателем в 30,25% голосов.

Кандидаты партии Эрдогана также побеждают на выборах мэра в таких крупных городах, как Бурса, Газиантеп, Трабзон и Самсун. А в Анкаре, Анталье, Измире, Мерсине и Эскишехире большинство избирателей отдало свои голоса за оппозиционных кандидатов от НРП.