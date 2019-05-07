ЕС раскритиковал ЦИК Турции за отмену результатов выборов мэра Стамбула

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан раскритиковали ЦИК Турции за отмену результатов выборов мэра Стамбула.

В заявлении представителей ЕС подчеркивается, что решение Высшей избирательной комиссии Турции отменить результаты выборов мэра в Стамбуле и провести повторное голосование является политизированным и «противоречит ключевой цели демократического избирательного процесса, заключающейся в признании народной воли», передает ТАСС.

Кроме того, такой шаг «подрывает избирательный процесс, приверженность которому турецкий народ продемонстрировал, отдав свои голоса [на выборах] при очень большой явке, а также [нарушает] обязательства Турции как члена Совета Европы», указали в Евросоюзе.

В ЕС подчеркнули, что работа турецкого избиркома должна осуществляться в независимой и транспарентной манере в соответствии с международными нормами.

Могерини и Хан также выразили надежду, что Турция позволит международным наблюдателям следить за проведением повторных выборов.

В понедельник ЦИК Турции отменил результаты выборов мэра Стамбула, на которых победил оппозиционный кандидат от Народно-республиканской партии (НРП) Экрем Имамоглу, а кандидат от правящей Партии справедливости и развития (ПСР), экс-премьер Турции Бинали Йылдырым потерпел поражение. Новые выборы в Стамбуле назначены на 23 июня.

ПСР впервые с 2002 года потерпела поражение на муниципальных выборах в Стамбуле, мэром которого с 1994 по 1998 год был нынешний президент Турции Тайип Эрдоган.