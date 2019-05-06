Один из крупнейших американских банков решил закрыть бизнес в России

Американский инвестиционный банк Morgan Stanley планирует в первом квартале 2020 года направить в ЦБ заявление о прекращении банковской деятельности в России, следует из отчетности российского подразделения организации за 2018 год.

Согласно отчетности российского подразделения организации за 2018 год, Morgan Stanley «планирует отказаться от банковской, брокерской и депозитарной лицензий и добровольно ликвидировать соответствующие бизнес-подразделения», передает ТАСС.

«Как ожидается, заявление о прекращении банковской деятельности будет подано в Банк России в первом квартале 2020 года», – говорится в документе.

Отмечается, что в 2018-2019 годах деятельность банка осуществляется без изменений, все рабочие процессы идут на постоянной основе.

Ранее в Morgan Stanley отмечали, что реструктуризация присутствия банка на российском рынке – обоснованное решение на фоне снижения клиентской активности, связанной в том числе с введенными в адрес России санкциями.

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