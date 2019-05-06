Автомобиль сбил группу пешеходов в центре Петербурга

В Санкт-Петербурге водитель Daewoo Matiz разбился насмерть, въехав в строительные леса, сообщили в УМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Трагедия произошла на Невском проспекте, передает «Росбалт».

Сообщается, что конструкции строительных лесов пробили автомобиль насквозь. В момент аварии в коридоре под лесами находились пешеходы, несколько из них был сбиты иномаркой. Со слов очевидцев, на месте происшествия был найден рюкзак службы доставки.

Видео с места ДТП опубликовал «Рен ТВ». По информации телеканала, в результате аварии три человека получили ранения. В настоящее время на Невском проспекте работают правоохранительные органы, сотрудники скорой помощи и спасатели.