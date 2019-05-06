Рядом с Порошенко вновь упали в обморок

Военнослужащая ВСУ упала в обморок во время выступления президента Украины Петра Порошенко в Донецкой области, где он рассказывал о вооружении украинский армии.

Инцидент произошел в Авдеевке, сообщает «112 Украина».

Женщина потеряла сознание, когда Порошенко начал перечислять поступающее в ВСУ вооружение. Прекратив выступление, президент помог военнослужащим отнести женщину в укрытие.

«И такое бывает», – прокомментировал Порошенко.

Как передает РИА «Новости», через 10 минут женщина вернулась в строй. Украинский лидер поинтересовался состоянием военнослужащей, та ответила, что «все нормально, посоветовали бронежилет снять».

Это не первый подобный случай на выступлениях Порошенко. В августе 2018 года солдат почетного караула упал в обморок во время речи украинского президента на параде в День независимости Украины в Киеве, а в конце прошлого года во время выступления Порошенко в эфире ток-шоу потеряла сознание уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова.