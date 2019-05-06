Подозреваемый в подготовке теракта Рубан вернулся на Украину

Бывший руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан, которого обвиняли в подготовке теракта в Киеве, вернулся на территорию Украины, сообщил его адвокат Валентин Рыбин.

«Он уже давно в Киеве», – приводят слова Рыбина «Украинские новости».

При этом он не уточнил, когда именно его подзащитный покинул Польшу. Рыбин отметил, что 7 мая Рубан придет на судебное заседание по его делу.

В конце апреля стало известно, что Рубан покинул территорию Украины. Предположительно он находился в столице Польши Варшаве.

16 апреля украинский суд освободил Рубана и депутата Верховной рады Надежду Савченко из-под стражи. Их обвиняют в том, что они собирались напасть на Верховную раду и даже убить президента Украины Петра Порошенко. Утверждалось, что они якобы были намерены «минометами обрушить купол Рады» и «добить из автоматов» выживших.

Рубану были предъявлены обвинения по трем статьям Уголовного кодекса Украины: «Незаконное обращение с оружием», «Подготовка преступления» и «Террористический акт».