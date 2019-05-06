Власти Шри-Ланки заблокировали соцсети

Власти Шри-Ланки блокировали доступ к социальным сетям и мессенджерам на территории островного государства, а также ввели комендантский час в городе Негомбо в связи с произошедшими там столкновениями.

Ограничения коснулись, в том числе, YouTube, Facebook, WhatsApp и Viber, сообщает радиостанция «Говорит Москва»

Ранее в Негомбо, который расположен близ Коломбо, произошли столкновения между представителями христианской и мусульманской религиозных общин. После этого чиновники ввели комендантский час, улицы патрулировали усиленные наряды полиции, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

До этого соцсети мессенджеры были заблокированы на острове после серии взрывов 21 апреля. Тогда погибли 260 человек, сотни были ранены. По версии следствия, бомбы привели в действие смертники. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство*».