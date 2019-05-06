Пожар произошел в жилом доме Железноводска, много пострадавших

В Железноводске произошел пожар в многоквартирном девятиэтажном доме, в результате которого пострадали пятеро детей и восемь взрослых, сообщили в пресс-службе МЧС.

«Пострадали 13 человек, из них госпитализировано 10 человек, в том числе пять детей. Три человека направлены на амбулаторное лечение», – сказал собеседник РИА «Новости».

Возгорание произошло на площади порядка 100 кв. метров в жилом доме на улице Энгельса.

Спасатели эвакуировали более 50 человек. Под данным МЧС, пожар был локализован в 4.55 мск. На месте продолжают работать спасатели.