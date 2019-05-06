Войска Хафтара получили приказ уничтожать отступающего противника

Международное агентство Reuters, штаб-квартира которого находится в Лондоне, утверждает, что командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар якобы отдал своим силам приказ преследовать и уничтожать отступающие войска противника.

Ссылаясь на аудиозапись, которую якобы опубликовал неназванный представитель фельдмаршала, Reuters утверждает, что Хафтар объявил месяц священного поста рамадан, который для мусульман начинается 6 мая, месяцем «джихада или священной войны», передает ТАСС.

Напомним, 23 апреля Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара начала второй этап наступления на Триполи с применением сил пехоты и к 3 мая установила контроль над несколькими районами ливийской столицы. Поход ЛНА стартовал 4 апреля.

4 мая глава заседающего в Триполи правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж на фоне успехов Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара заявил о «больших перспективах» для сотрудничества с Москвой «во всех областях».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что мешает Хафтару захватить Триполи.