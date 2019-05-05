Запорожский автозавод устроил распродажу имущества из-за долгов

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) начал распродавать свое имущество, несмотря на наличие плана санации предприятия; список товаров и недвижимости опубликован украинской Центральной универсальной товарной биржей.

В сообщении биржи говорится, что для продажи на аукционе выставлена нежилая недвижимость общей площадью 142 тыс. 220,60 квадратного метра, а также оборудование и устройства. Речь идет о 22 объектах недвижимости, включая склады, помещения, цеха, котельные. Общая стоимость лота составляет 419,3 млн гривен (15,8 млн долларов), передает ТАСС.

Напомним, январь 2018 года стал первым в истории украинского автопрома месяцем, когда не было зафиксировано ни одной продажи новых автомобилей легендарного Запорожского автозавода.

В декабре 2018 года в отношении предприятия было возбуждено дело о его банкротстве. Непокрытый убыток ЗАЗ к началу 2019 года составлял 3,248 млрд гривен (122,5 млн долларов).

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