Появилось видео избиения российской журналистки полицией во Франции

В Сети опубликована видеозапись беспорядков на первомайской демонстрации в Париже, на кадрах запечатлен момент, когда французская полиция избила дубинкой корреспондента РИА «Новости» Викторию Иванову.

Видео опубликовал блог Street com mouvements Français.

На кадрах видно, как сотрудник французского спецназа несколько раз ударил россиянку дубинкой по голове, когда та пыталась уйти от места столкновений с протестующими, передает РИА «Новости».

При этом на шлеме корреспондента – большой белый стикер с надписью «Пресса», а на руке – аналогичная повязка.

У журналистки диагностировали сотрясение мозга и ушибы, она подала жалобу на действия правоохранителей в Генеральную инспекцию национальной полиции Франции (IGPN).

Москва призывала французские власти провести тщательное расследование этой ситуации, а профильные правозащитные организации и НПО – держать вопрос на контроле.