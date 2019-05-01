МИД отреагировал на избиение российской журналистки полицией во Франции

МИД России отреагировал на инцидент с избиением корреспондента РИА «Новости» французскими полицейскими в Париже.

Министерство призывает власти Франции провести тщательное расследование этой ситуации, а профильные правозащитные организации и НПО – держать вопрос на контроле, сообщается на официальном сайте МИД.

«Считаем недопустимым применение насилия в отношении журналистов при осуществлении своих профессиональных обязанностей», – заявили в министерстве.

Ранее во время первомайской манифестации в Париже полиция нанесла удары дубинкой корреспонденту РИА «Новости» Виктории Ивановой, которая освещала беспорядки.

Журналистка записывала происходящее на камеру мобильного телефона. Несмотря на то, что на руке и на каске у нее была надпись «Пресса», стражи порядка нанесли удары по голове и по руке, передает РИА «Новости».

«Меня отвели в сторону волонтеры-медики, спросили, не нужна ли мне помощь. От серьезных травм спасла каска, но рука пока болит», – рассказала Виктория.

В МИА «Россия сегодня» возмущены такими действиями правоохранительных органов. Агентство требует, чтобы французские власти прекратили нарушать права журналистов.

В среду в Париже произошли массовые столкновения протестующих с полицией. Против манифестантов применили слезоточивый газ, шумовые гранаты и дымовые шашки.