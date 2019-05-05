В Раде вспомнили об общих с Россией культуре, вере, языке и истории

Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич прокомментировал заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского о границе с Россией, напомнив, что русских и украинцев объединяют культура, вера, язык и 1300-летняя история.

Парламентарий подчеркнул, что Россию и Украину объединяют сегодня не только границы, передает РИА «Новости».

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«Как минимум 1300-летняя история, может чуть меньше, если я возьму во внимание начало княжения Рюриковича в Великом Новгороде. Как минимум это история с начала славянских городов – государств, потом Руси, которая, кстати, Киевская, хочу напомнить, и, вот, начиная как минимум с Киевской Руси, у нас совместная история», – сказал Шуфрич в эфире телеканала NewsOne.

«Хочу напомнить, что человек, который заложил Москву, Юрий Долгорукий, покоится в городе Киеве, и это никто уже не изменит. Культура, вера, язык – это то, что сегодня объединяет наши народы», – констатировал депутат Рады.

«Эта граница никуда не денется, и дай Бог, чтобы она была такой длинной, чтобы она не сократилась, потому что длина этой границы может сократиться только за счет наших территорий», – подчеркнул украинский парламентарий.

Он так же отметил, что, согласно последним исследованиям, 71 процент украинцев считает жителей России дружественным народом.

Напомним, в четверг Зеленский заявил, что у России и Украины на сегодняшний день общей является якобы только граница. В Крыму напомнили Зеленскому, что в действительности объединяет Россию и Украину.

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