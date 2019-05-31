Нефть марки Brent подешевела на 5%

Мировые цены на нефть продолжили падение из-за опасений на спрос сырья, связанных с глобальными торговыми рисками, нефть марки Brent дешевеет на 5 процентных пунктов.

На 20.55 мск цена на августовские фьючерсы на марку Brent падали до 4,58%, до 62,34 долларов за баррель, некоторое время назад падение достигало 5%, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Цена на июльские фьючерсы на WTI снижалась на 4,26% до 54,18 доллара за баррель.

В пятницу сообщалось, что августовский фьючерс на нефть марки Brent упал до 64,31 доллара за баррель, а рубль подешевел к доллару и евро.