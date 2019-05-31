Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу вырос на 18 копеек – до 65,35 рубля, курс евро поднялся на 24 копейки, составив 72,79 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent падает до 64,31 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

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