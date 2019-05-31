На дагестанского чиновника возбудили дело за избиение мужчины

Следственный комитет возбудил уголовное дело против руководителя Цунтинского района Дагестана Шамиля Магомедова, которого подозревают в избиении мужчины в здании администрации.

«Следствием установлено, что 14 ноября 2018 года Магомедов зашел в служебный кабинет контрольно-счетной палаты муниципального образования, где заметил 28-летнего местного жителя. Глава муниципального района в грубой форме обратился к мужчине с требованием покинуть помещение и не мешать работать, на что последний отказался. Затем Магомедов на почве возникших неприязненных отношений с мужчиной нанес ему множество ударов по лицу и голове», – говорится в сообщении на сайте регионального ведомства.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», на данный момент решается вопрос о мере пресечения.

В феврале в дагестанском селе местные жители избили полицейских, которые обстреляли автомобиль с подростком.