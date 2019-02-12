Жители села в Дагестане избили полицейских за обстрел машины с подростком

В селе Хаджалмахи сотрудник полиции произвел несколько выстрелов в машину, водитель которой отказался остановиться по требованию; пострадал сидевший за рулем подросток, после чего полицейских избили жители села, сообщили СМИ.

Местные жители сообщили, что был ранен 17-летний школьник Магомедсалам Гаджиев. Его доставили в участковую больницу Хаджалмахи. Очевидцы рассказали, что инцидент произошел на местном рынке. Полицейский требовал остановить машину, за рулем которой находился Гаджиев. Тот не услышал и поехал дальше, после чего якобы полицейский начал стрельбу, сообщает «Черновик».

«В каждом селе в определенный день проводят рынок, по вторникам у нас, там всегда очень много людей, сильный шум, из-за которого водитель мог вообще не услышать, что его остановили. Стрелявший сотрудник полиции даже не подумал о том, что мог ранить и даже убить других людей», – заявили очевидцы.

Они также утверждают, что после инцидента местные жители избили стрелявшего сотрудника полиции.

В то же время в участковой больнице сообщили, что никто с пулевым ранением не поступал.

Между тем в республиканском МВД подтвердили, что в Дагестане полицейский произвел выстрелы в легковой автомобиль, а водитель получил ранение, пишет РИА «Дагестан».

«Сегодня в 11.10 мск в селе Хаджалмахи Левашинского района республики наряд полиции попытался остановить автомашину ВАЗ-21014 черного цвета без передних госномеров. Водитель автомобиля не подчинился неоднократным законным требованиям сотрудников полиции», – сообщили в полиции.

Подчеркивается, что полицейский выстрелил для «предотвращения создания угрозы наезда на стража порядка и попытки скрыться». Было произведено три предупредительных выстрела в воздух и еще два по машине. Водитель получил ранения, но не пулевые, а осколочные – от лобового стекла.

«Полицейские предприняли необходимые меры безопасности и оказали первую помощь пострадавшему. Его госпитализировали в районную больницу», – заявили в полиции.

Руководство МВД по Дагестану назначило служебную проверку, если будет установлено нарушение со стороны полицейских, им грозит увольнение и привлечение к ответственности.

Telegram-канал Mash сообщает, что после выстрелов по машине 17-летний подросток потерял управление и врезался в стену. Нападение на полицейских было совершено уже вечером – жители села атаковали сотрудников правоохранительных органов с мотыгами и вилами. Старший сержант Алигаджи Алигаджиев и Ратмир Магомедов получили травмы.