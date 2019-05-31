В Сеуле узнали о казни спецпредставителя КНДР по США

Южнокорейское издание Chosun Ilbo утверждает, что после безрезультатной встречи президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына спецпредставитель Госсовета КНДР по отношениям с США Ким Хек Чхоль якобы был казнен.

По словам источников издания в КНДР, Ким Хек Чхоль был казнен в марте, передает ТАСС.

Кроме того, по сведениям южнокорейского издания, были казнены четыре представителя МИД КНДР, участвовавшие в переговорах с США. Их обвинили в шпионаже в пользу Соединенных Штатов.

Еще несколько участников саммита, в том числе переводчик Ким Чен Ына, были отправлены в исправительные лагеря, сообщает автор статьи.

Напомним, около года назад лидер КНДР Ким Чен Ын перед переговорами с президентом США Дональдом Трампом объявил о прекращении ракетных и ядерных испытаний. Тем не менее, февральский саммит между лидерами США и КНДР в Ханое завершился безрезультатно, так как Трамп пытался убедить Ким Чен Ына отдать США ядерное оружие.

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