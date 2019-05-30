Российская авиакомпания объяснила молитву в бортовом журнале

Глава пресс-службы авиакомпании «ИрАэро» Николай Бессонов прокомментировал публикацию молитвы в бортовом журнале.

«В наших бортовых журналах размещается псалом 90. Считается, что данный текст покровительствует тем, кто путешествует. По этой причине он там всегда размещается, и это не связано с какими-то конкретными событиями», ­– сообщил глава пресс-службы авиакомпании Николай Бессонов радиостанции «Говорит Москва».

Также в журнале опубликован перечень самолетов с присвоенными им именами святых: «Преподобный Сергий Радонежский», «Святитель Николай Чудотворец», «Святая Матрона Московская» и другие.

На псалом 90 и перечень лайнеров компании с именами святых в бортовом журнале обратил внимание блогер Рустем Адагамов и опубликовал фото в Twitter.

ЛЕТАЕМ С БОЖЬЕЙ ПОМОЩЬЮ

Иркутская авиакомпания «ИрАэро» не только называет свои самолеты именами святых, но и размещает тексты псалмов в служебной инструкции для персонала. pic.twitter.com/zEpv3Nevmu — Рустем Адагамов (@adagamov) 30 мая 2019 г.

Бессонов рассказал и об освящении самолетов: «Специально приглашали священнослужителей, которые проводили обряд. Почему бы и нет? Это не сделано на случай того, что мы чего-то боимся или опасаемся и уповаем только на божью помощь. Это просто сделано, как добрая традиция».

Он уточнил, что размещать текст псалма и освящать самолеты решили коллективно.

Ранее сообщалось, что пассажир рейса Исламабад-Дубай был снят с рейса в пакистанском аэропорту за молитвы о падении самолета.