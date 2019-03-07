Пассажира сняли с рейса в Пакистане за «опасную» молитву

Пассажир рейса Исламабад-Дубай был снят с рейса в пакистанском аэропорту за молитвы о падении самолета, сообщают СМИ.

Пассажир по имени Халил планировал лететь в Австрию через Дубай, заняв свое место, он начал молиться о падении самолета, сообщил телеканал Geo TV со ссылкой на источники, передает РИА «Новости».

Такое поведение вызвало беспокойство у пассажиров и членов экипажа лайнера. Пилот связался со службой безопасности, после чего пассажира сняли с рейса.