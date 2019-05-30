Шаманов оценил возможность сразу после разрыва ДРСМД создавать запрещенные ракеты

Россия не имеет цели разворачивать производство ракет средней и меньшей дальности сразу после разрыва ДРСМД, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

«Технологически, чтобы развернуть производство, требуется время и оценка, сколько нам таких ракет надо и против кого мы их будем нацеливать. Такой цели, что они подпишут, и мы поставим задачу (по производству ракет), мы себе не ставим», – передает его слова РИА «Новости».

Шаманов добавил, что в случае инициативы со стороны США Россия будет готова приступить к прямым переговорам по возобновлению ДРСМД.

«Он (президент России) говорил это дважды», – сказал он.

По словам Шаманова, Россия понимает и осознает важность этого процесса.

В четверг президент Владимир Путин внес в Госдуму проект о приостановлении Россией действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности. Госдума обсудит законопроект 18 июня.

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