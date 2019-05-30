Назарбаев стал почетным сенатором Казахстана

Верхняя палата парламента Казахстана приняла постановление о наделении первого президента республики Нурсултана Назарбаева статусом почетного сенатора.

«Сенат парламента Республики Казахстан постановляет присвоить первому президенту Республики Казахстан – Елбасы Назарбаеву Нурсултану Абишевичу статус «Почетный сенатор», – говорится в постановлении Сената, выдержки из которого приводит ТАСС.

При этом законодатели отметили «исторические заслуги основоположника казахстанской государственности первого президента Республики Казахстан – Елбасы (лидера нации) в формировании конституционно-правовых основ Республики Казахстан как демократического, светского, правового и социального государства, а также в становлении и развитии отечественного парламентаризма, его выдающийся вклад в обеспечение защиты конституции, прав и свобод человека и гражданина и консолидации общества, в определении стратегического курса развития страны».

Накануне Назарбаев по предложению президента России Владимира Путина стал почетным председателем Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

Напомним, 19 марта Назарбаев заявил об уходе в отставку, а исполняющим обязанности президента республики до выборов был назначен Касым-Жомарт Токаев. Досрочные выборы состоятся 9 июня, старшая дочь Назарбаева Дарига не примет в них участия.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, кто станет истинным наследником Назарбаева.