Доля непьющих россиян за год сократилась на 7 процентных пунктов

Доля россиян, сообщивших о том, что они не употребляют алкогольные напитки, за год сократилась на 7 процентных пунктов и составила 33%, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

«Результаты опросов фиксируют повышение уровня потребления алкоголя в нашей стране: если в 2018 году о том, что вовсе не пьют спиртного, сообщали 40% россиян, то в 2019 году – уже 33%. Выпивают время от времени 67% граждан», – приводит ТАСС результаты опроса, который проводился 28 мая среди 1 тыс. 600 респондентов старше 18 лет путем телефонного интервью на территории России.

Согласно результатам опроса, 18% опрошенных сообщили, что употребляют алкогольные напитки два-три раза в месяц, раз в месяц – 16%, несколько раз в неделю пьют алкоголь порядка 6% участников исследования. Больше четверти респондентов (27%) признались, что потребляют алкоголь реже раза в месяц.

Кроме того, 29% опрошенных сообщили, что курят. Из них 16% скуривают не менее одной пачки в день, каждый десятый – несколько сигарет почти каждый день, 3% курят несколько раз в месяц. Каждый пятый (19%) заявил, что бросил курить некоторые время назад. Больше половины опрошенных (52%) сообщили, что никогда не курили.

Отметим, по данным Минздрава, потребление алкоголя на душу населения в России за последние восемь лет сократилось практически вдвое. Газета ВЗГЛЯД пыталась разобраться в вопросе: стала ли Россия меньше пить.