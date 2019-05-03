Турция собралась доказать НАТО ошибочность оценок по закупкам С-400

На следующей неделе Турцию посетит делегация НАТО, которая обсудит тему поставок российских ЗРК С-400, Анкара собирается разъяснить союзникам ошибочность оценок по этому вопросу, заявил министр национальной обороны Хулуси Акар.

Он отметил, что турецкая сторона придерживается мнения, что С-400 не будут считывать информацию с американских самолетов пятого поколения F-35. Турция, по словам Акара, «предприняла все необходимые меры в данном вопросе», сообщает Anadolu.

«Позиция Анкары доведена и до сведения генсека ООН», – отметил Акар.

По его словам, Турция прилагает усилия к тому, чтобы разъяснить союзникам по НАТО ошибочность оценок по российско-турецкому оборонному контракту.

Ранее Акар также рассказал о новом предложении от США по закупке ЗРК Patriot.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что поставки С-400 могут начаться до июля 2019 года.