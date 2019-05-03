Украинские военные обстреляли ДНР за неделю 73 раза

За прошедшую неделю украинские военные 73 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе, сообщил глава пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

«За прошедшую неделю зафиксировано 73 обстрела по районам 16 населенных пунктов республики. Противник выпустил по территории нашей республики 303 мины, из них 221 калибром 120 миллиметров», – сообщил представитель милиции, передает РИА «Новости».

В результате обстрелов ВСУ были повреждены семь домов в Горловке и Донецке, уточнил он.

Перед выборами президента Украины ВСУ устроили массированные обстрелы позиций ополчения. В ЛНР также заявляли об активизации украинских силовиков.