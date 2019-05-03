Успенская заподозрила месть Алсу в ситуации с «Евровидением»

Певица Любовь Успенская и продюсер Евгений Пригожин прокомментировали сообщения об «отстранении» Алсу от «Евровидения».

«Это может быть месть, может кто-то мстит ей», – предположила Успенская, добавив, что о причинах «мы узнаем позже».

Успенская считает, что Алсу была бы лучшей представительницей России на конкурсе: «Красивая девушка, прекрасный английский. Что еще надо, чтобы представлять страну на таком уровне?» – передает «360».

При этом Успенская заявила, что Алсу, возможно, «сама отказалась», но после скандала вокруг конкурса «Голос. Дети» можно рассматривать все варианты.

Успенская полагает, что на победу 10-летней Микеллы Абрамовой «никто бы даже не обратил внимания», если бы девочка не была дочерью Алсу. Сейчас они, по словам Успенской, уехали отдыхать.

Пригожин отметил, что неизвестно, собиралась ли вообще Алсу озвучивать результаты голосования на «Евровидении». Он подчеркнул, что никакого преступления певица не совершала, «чтобы ее отстранять». Продюсер возмутился травлей, которую устроили после победы Микеллы на конкурсе.