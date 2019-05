Стал известен состав жюри от России на «Евровидении»

В состав жюри от России на песенном конкурсе «Евровидение» в этом году вошли дизайнер Игорь Гуляев, певицы Анастасия и Мария Толмачевы и композитор Лора Квинт.

На официальном сайте конкурса сообщается полный список профессионального жюри от каждой страны. Состав судей меняется каждый год.

Россию в 2019 году в Тель-Авиве представят сестры Толмачевы, которые победили на детском «Евровидении» в 2006 году. Также судить конкурс будут дизайнер Игорь Гуляев, композитор Лора Квинт и поэт-песенник Симон Осиашвили.

Результаты голосования жюри в прямом эфире телеканала «Россия» объявит пианист Иван Бессонов, который стал победителем конкурса классической музыки Eurovision Young Musicians в 2018 году, передает РИА «Новости».

Ранее появилась информация, что объявлять баллы, которые участникам присудят российские члены жюри, в ходе трансляции будет певица Алсу. Директор певицы Сергей Фадеев подтвердил ее участие в эфире конкурса «Евровидение–2019».

«Евровидение–2019» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Исполнитель Сергей Лазарев представит Россию на конкурсе с песней Scream. Ранее артист выступал на «Евровидении» в Стокгольме в 2016-м с песней You Are the Only One – тогда он занял третье место.