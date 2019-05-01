Алсу после скандала с дочерью примет участие в «Евровидении»

Российская певица Алсу появится в эфире конкурса «Евровидение–2019», финал которого состоится в Израиле.

В ходе трансляции Алсу будет объявлять баллы, которые участникам присудят российские члены жюри, сообщает «Комсомольская правда».

Певица уже несколько раз участвовала в конкурсе. В 2000 году она заняла второе место с композицией Solo, а позже вела Евровидение в Москве вместе с Иваном Ургантом и объявляла результаты российского голосования.

«Евровидение–2019» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.

Исполнитель Сергей Лазарев представит Россию на конкурсе с песней Scream. Ранее артист выступал на «Евровидении» в Стокгольме в 2016-м с песней You Are the Only One – тогда он занял третье место.