Чтобы понимать масштаб «курдской проблемы», достаточно знать, что только в Турции проживает от 18 млн (по официальным данным) до 30 млн курдов. При общем населении страны 85 млн человек – это очень много.0 комментариев
Суд Бишкека арестовал сотрудницу Русского дома в Киргизии
В Бишкеке сотрудницу Русского дома заключили под стражу по подозрению в соучастии в вербовке наемников для вооруженных конфликтов за рубежом.
Постановление об аресте сотрудницы Русского дома вынес Первомайский районный суд Бишкека, передает РИА «Новости». Решение принято 19 апреля, согласно ходатайству следователя Главного следственного управления ГКНБ Киргизии.
Арестованная подозревается в якобы соучастии по ст. 416 Уголовного кодекса Киргизии, предусматривающей ответственность за вербовку, финансирование, материальное обеспечение или обучение наемников с целью использования в вооруженных конфликтах других государств.
По информации суда, фигурантке может грозить до десяти лет лишения свободы. В местных СМИ уточняется, что речь якобы идет о Наталье Секериной, связанной с Русским домом – представительством Россотрудничества в республике. Источник подтвердил, что задержанная работала на Русский дом наемным сотрудником на местах.
Источник агентства также заявил, что действия, в которых подозревают Секерину, не связаны с ее работой в представительстве Россотрудничества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в горах Киргизии пропали трое туристов из России, ранее тело погибшего альпиниста из России привезли из Киргизии на родину, а в августе прошлого года в Киргизии задержали россиянина по подозрению в финансировании террористов.