Суд Бишкека арестовал сотрудницу Русского дома в Киргизии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Постановление об аресте сотрудницы Русского дома вынес Первомайский районный суд Бишкека, передает РИА «Новости». Решение принято 19 апреля, согласно ходатайству следователя Главного следственного управления ГКНБ Киргизии.

Арестованная подозревается в якобы соучастии по ст. 416 Уголовного кодекса Киргизии, предусматривающей ответственность за вербовку, финансирование, материальное обеспечение или обучение наемников с целью использования в вооруженных конфликтах других государств.

По информации суда, фигурантке может грозить до десяти лет лишения свободы. В местных СМИ уточняется, что речь якобы идет о Наталье Секериной, связанной с Русским домом – представительством Россотрудничества в республике. Источник подтвердил, что задержанная работала на Русский дом наемным сотрудником на местах.

Источник агентства также заявил, что действия, в которых подозревают Секерину, не связаны с ее работой в представительстве Россотрудничества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в горах Киргизии пропали трое туристов из России, ранее тело погибшего альпиниста из России привезли из Киргизии на родину, а в августе прошлого года в Киргизии задержали россиянина по подозрению в финансировании террористов.